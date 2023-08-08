В Крыму снова раздались взрывы

Главное: В Джанкое был слышен громкий взрыв, также сообщают о «прилете» в Жовтневом. Как заявили местные гауляйтеры, якобы были уничтожены боеприпасы.

Детали: В оккупированном Крыму во вторник, 8 августа, заявили о взрывах и «прилетах» в нескольких населенных пунктах. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

«В Джанкое был слышен громкий взрыв, также сообщают о „прилете“ в Жовтневом», — говорится в сообщении.

Как заявили местные гауляйтеры, якобы были уничтожены боеприпасы.

По словам так называемого «советника главы Крыма» Олега Крючкова, «звуки взрывов в Жовтневом — утилизация боеприпасов».

В тему: Данилов прокомментировал взрывы в Крыму.