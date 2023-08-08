В Украине значительно сократилось число пенсионеров

Главное: Число пенсионеров в Украине сократилось. Сразу на 140 тысяч человек.

Детали: По итогам второго квартала 2023-го года число пенсионеров в Украине сократилось на 140 тысяч человек. Такие данные приводит портал «Опендатабот», ссылаясь на данные Пенсионного фонда.

Всего же с начала войны пенсионеров в нашей стране стало меньше на 288 тысяч человек.

Информируется следующее: «Ежегодно количество пенсионеров в Украине сокращается, в среднем, на 2%. Вероятнее всего, резкий спад во втором квартале 2023-го года связан с обновленными в отчете ПФУ данными о пенсионерах в четырех областях: Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях».

Также стало известно, что на начало июля средний размер пенсии в нашей стране составляет 5 311,44 гривен.

В тему: Стало известно, какие пенсии сейчас платят украинцам.