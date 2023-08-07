Стало известно, когда и где может состояться очередной мирный саммит

Главное: Следующий раунд мирных переговоров по Украине может пройти в рамках саммита G20 в Индии в сентябре.

Детали: Новый раунд мирных переговоров по Украине может состояться в рамках саммита G20 в Индии, который запланирован на сентябрь, сообщает Bloomberg со ссылкой на одного из французских дипломатов.

В то же время дипломат отметил, что ни одна из участвующих в переговорах стран Глобального Юга не потребовала присутствия России на следующих переговорах по Украине.

Однако глава делегации Бразилии Селсу Аморим заявил, что мирный процесс должен включать Россию «в той или иной форме».

В то же время немецкое издание Spiegel пишет, что проходившая в Джидде встреча по миру в Украине завершилась без итоговой декларации, впрочем, с «осторожно положительными сигналами со стороны Китая».

В частности, европейские дипломаты отметили, что Китай «активно» участвовал и выражал «положительные» взгляды на возможную встречу такого рода.

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