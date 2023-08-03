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Новости > На арест Путина могут выдать новые ордера

На арест Путина могут выдать новые ордера

Александр Панько
03.08.23 12:35
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На арест Путина могут выдать новые ордера

Главное: МУС может выдать новые ордера на арест Путина. Дело о депортации украинских детей в Россию — не единственное, которое расследует Международный уголовный суд.

Детали: Прокурор Международного уголовного суда (МУС) может выдать новые ордера на арест президента РФ Владимира Путина и высшего руководства страны-агрессора. Об этом сказал глава МУС Петр Гофманский, сообщает Голос Америки в четверг, 3 августа.

Отмечено, что дело по депортации украинских детей — не единственное, которое расследует Международный суд.

«Он (прокурор МУС) может запросить ордер на арест у досудебных судей МУС, которые решат, есть ли основания для выдачи будущих ордеров на арест. Но, безусловно, прокурор четко заявил, что он активно занимается новыми расследованиями в Украине, как и в других странах, и мы ожидаем, что будет больше действий по этому поводу», — сказал Гофманский.

Одним из дел, которые могли бы привести к новым ордерам на арест Путина и высшего руководства России, является дело военных преступлений ЧВК Вагнер.

«Если доказать, что бойцы Вагнера принимают участие в сознательном убийстве гражданских, нужно посмотреть, на этот момент, когда они совершали эти убийства, они были в командной цепочке, в которой находились российские офицеры или в ней было только командование группы», — заявила профессор права в академии Вест Пойнт Дженнифер Мэддокс.

Одно из доказательств прямых связей российских властей с боевиками Вагнера предоставил недавно сам Путин. Он признал, что с мая 2022 по май 2023 года Москва «полностью финансировала» наемников, потратив на них около 1 млрд долларов бюджетных средств. По мнению экспертов по международному праву, это заявление Путина облегчит работу международных судов по преследованию российского руководства за преступления, совершенные боевиками Вагнера.

«Слова Путина потенциально имеют очень серьезные последствия с точки зрения привлечения России к ответственности за действия Вагнера и привлечения лично Путина к ответственности как лидера России», — считает профессор права в Университетском колледже Лондона Филипп Сэндс.

В тему: 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина.

Тэги: Владимир Путин, Международный уголовный суд, ордер на арест

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