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Новости > Озвучены сроки по строительству Каховской ГЭС

Озвучены сроки по строительству Каховской ГЭС

Агата Кловская
02.08.23 16:14
161
Озвучены сроки по строительству Каховской ГЭС

Главное: На строительство Каховской ГЭС уйдет около шести лет. Разработка экспериментального проекта восстановления Каховской ГЭС займет два года.

Детали: На строительные работы по восстановлению Каховской гидроэлектростанции после ее деоккупации уйдет около шести лет. Об этом сообщило Укргидроэнерго в среду, 2 августа.

Так, разработка экспериментального проекта восстановления Каховской ГЭС займет два года. На первом этапе также планируется проектирование временной плотины водохранилища.

«После деоккупации это поможет быстро начать строительство временного гидросооружения для переограждения водохранилища и в условиях паводка поможет наполнить его водой до необходимого уровня. Строительство же самой Каховской ГЭС займет около шести лет», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что сейчас гидроэлектростанции компании готовятся к прохождению отопительного сезона. Проводятся плановые ремонтные работы и реконструкция гидроэнергетического оборудования.

В тему: Стало известно, можно ли восстановить Каховскую ГЭС.

Тэги: общество, строительство, восстановление, деоккупация, война в Украине, Каховская ГЭС

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