Стало известно, готовы ли американцы воевать в Украине

Главное: Американцев спросили, хотят ли они отправить военных США в Украину. «За» высказались 31% респондентов.

Детали: Компания Redfield & Wilton Strategies по заказу издания Newsweek провела интересный социологический опрос в США. Американцев спросили, хотят ли они, чтобы их солдаты воевали в Украине.

Так, выяснилось, что сразу 31% респондентов поддерживают отправку военнослужащих своей страны на войну с Россией.

Кроме этого 25% опрошенных не возражали бы против этого, а 34% американцев высказались против того, чтобы военные США воевали в Украине.

Затруднились ответить 10% опрошенных.

Добавим, что в исследовании приняли участие 1 500 граждан США, имеющих право голоса.

В тему: США готовятся поставить Украине дополнительное вооружение.