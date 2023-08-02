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Новости > Стало известно, готовы ли американцы воевать в Украине

Стало известно, готовы ли американцы воевать в Украине

Александр Панько
02.08.23 13:05
194
Стало известно, готовы ли американцы воевать в Украине

Главное: Американцев спросили, хотят ли они отправить военных США в Украину. «За» высказались 31% респондентов.

Детали: Компания Redfield & Wilton Strategies по заказу издания Newsweek провела интересный социологический опрос в США. Американцев спросили, хотят ли они, чтобы их солдаты воевали в Украине.

Так, выяснилось, что сразу 31% респондентов поддерживают отправку военнослужащих своей страны на войну с Россией.

Кроме этого 25% опрошенных не возражали бы против этого, а 34% американцев высказались против того, чтобы военные США воевали в Украине.

Затруднились ответить 10% опрошенных.

Добавим, что в исследовании приняли участие 1 500 граждан США, имеющих право голоса.

В тему: США готовятся поставить Украине дополнительное вооружение.

Тэги: США, Украина, Россия, мир, политика, война, социологический опрос

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