Китайские ученые заявили, что нашли средство от старения и рака

Главное: Ученые поведали об удивительной пользе рутина. Выявлены свойства против клеточного старения и способность усилить эффективность химиотерапии при борьбе с раком.

Детали: Ученые из Шанхайского института в Китае поведали о небывалой пользе рутина. Об этом пишет издание Aging Cell.

Сообщается, что у него выявили свойства против клеточного старения и способность усилить эффективность химиотерапии при борьбе с раком.

Стоит напомнить, что рутин это представитель класса флавоноидов, который обладает ангиопротекторным и капилляроукрепляющим действием, а также проявляет антиоксидантные свойства. Его используется как компонент поливитаминных препаратов, а также как самостоятельный препарат. Источниками промышленного получения рутина являются растения софора японская и гречиха посевная.

Добавим, что рутин (витамин Р) также содержится в яблоках, цитрусах, шиповнике, винограде, абрикосах, щавеле, землянике, чернике, бруснике, малине, голубике, черной смородине. Богаты им оливки, гречка и чай – как черный, так и зеленый.

Эксперты поясняют, что накопление стареющих клеток у пожилых людей связано с увеличением частоты возрастных патологий, которые способствуют ухудшению здоровья.

Данное открытие механизма старения позволило разрабатывать новые антивозрастные препараты, однако из разработанных вариантов еще нет достаточно безопасных.

Сейчас же китайцы предприняли попытку найти природные антивозрастные средства, проведя крупномасштабный скрининг библиотеки природных лекарственных средств. Как оказалось,

По их словам, рутин обладает способностью воздействовать на стареющие клетки, снижая воспаление в них.

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