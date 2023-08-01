В ЮНЕСКО подсчитали, сколько культурных объектов Россия уничтожила и повредила в Украине

Главное: Россия уничтожила и повредила в Украине 274 культурных объекта. Проводится предварительная оценка ущерба, нанесенного культурным ценностям, посредством перекрестной проверки сообщений об инцидентах из нескольких надежных источников.

Детали: ЮНЕСКО подтвердила, что в Украине в результате полномасштабного вторжения России уничтожены или повреждены 274 культурных объекта.

«По состоянию на 26 июля 2023 года ЮНЕСКО подтвердила повреждение с 24 февраля 2022 года 274 объектов — 117 религиозных объектов, 27 музеев, 98 зданий, имеющих историческую и/или художественную ценность, 19 памятников, 12 библиотек, один архив», — говорится в сообщении ЮНЕСКО.

Сообщается, что проводится предварительная оценка ущерба, причиненного культурным ценностям, посредством перекрестной проверки сообщений об инцидентах из нескольких надежных источников.

«ЮНЕСКО также разрабатывает вместе со своими партнерскими организациями механизм независимой скоординированной оценки данных в Украине, включая анализ спутниковых снимков в соответствии с положениями Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года», — говорится в отчете.

По данным ЮНЕСКО, больше всего повреждений культурных объектов ЮНЕСКО зафиксировало в Донецкой (78 объектов), Харьковской (55 объектов), Киевской (38 объектов), Луганской (33 объекта) и Черниговской областях (17). Также есть повреждения в Запорожской и Сумской (по 12 объектов), Одесской и Николаевской (по 8), Херсонской (6), Житомирской (3), Винницкой (2) и Днепропетровской и Львовской областях (по 1).

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