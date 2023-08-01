Синоптик намекнула, что в следующем году погода будет адской

Главное: Жара надвигается на Украину. Синоптик рассказала, чего ждать от погоды.

Детали: Синоптик Гидрометцентра Наталья Птуха предупреждает о жаре. Ее слова цитирует издание NV.

Так, по ее словам, нынешний август в нашей стране может стать самым жарким летним месяцем.

Было сказано: «Скорее всего, среднемесячная температура на два градуса может быть выше климатической нормы, в то время как предыдущие два месяца были на один-полтора градуса жарче по этому показателю».

Отмечается: «Таких высоких температур, которые сейчас прогнозируем на первую декаду августа, в июле и в июне не было».

Информируется, что в первой половине лета Эль-Ниньо был в переходной фазе, однако сейчас уже полностью перешел в активную фазу.

Сообщается: «Поверхностные воды в южной части Тихого океана уже прогрелись до соответствующего уровня, и это начинает очень активно влиять на все процессы по планете, из-за чего выделяется больше энергии в атмосферу, и атмосфере надо ее куда-то девать».

Кроме этого говорится: «В разных регионах это проявляется по-разному. Где-то это жара, где-то это, например, может быть град, как недавно был зафиксирован в Италии 19 сантиметров. И это как раз таки указывает на то, что действительно в атмосфере что-то происходит. Плюс, конечно, антропогенный фактор накладывается».

В то же время эксперт добавила, что на 2024-й год уже рассчитывают, что может быть много температурных рекордов.

Резюмируется: «Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но сейчас у ученых такие предположения. Эль-Ниньо-процесс длительный, поэтому максимальное влияние, скорее всего, мы почувствуем в следующем году, но уже и в этом видим проявления».

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