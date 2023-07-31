На шахте в Донецкой области погибли горняки

Главное: На шахте «Покровское» произошел выброс угля. Погибли три горняка.
Детали: В Покровске (Донецкая область) вечером воскресенья, 30 июля, произошла трагедия. О ней поведало министерство энергетики Украины.
Информируется, что на ЧАО «Шахтоуправление «Покровское» произошел внезапный выброс угля.
В результате инцидента погибли три работавших в забое шахтера.
Сообщается: «Во время аварийно-спасательных работ шахтеры были найдены. К сожалению, все погибли. Это машинист горных выемочных машин Виталий Харин, проходчики Артем Федоренко и Евгений Ночка».
Сейчас причины аварии устанавливаются.
Добавим, что данная шахта является крупнейшим производителем коксующегося угля в нашей стране.
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