На шахте в Донецкой области погибли горняки

Главное: На шахте «Покровское» произошел выброс угля. Погибли три горняка.

Детали: В Покровске (Донецкая область) вечером воскресенья, 30 июля, произошла трагедия. О ней поведало министерство энергетики Украины.

Информируется, что на ЧАО «Шахтоуправление «Покровское» произошел внезапный выброс угля.

В результате инцидента погибли три работавших в забое шахтера.

Сообщается: «Во время аварийно-спасательных работ шахтеры были найдены. К сожалению, все погибли. Это машинист горных выемочных машин Виталий Харин, проходчики Артем Федоренко и Евгений Ночка».

Сейчас причины аварии устанавливаются.

Добавим, что данная шахта является крупнейшим производителем коксующегося угля в нашей стране.

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