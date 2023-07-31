Число пострадавших в Кривом Роге стремительно растет

Главное: В результате ракетного удара по Кривому Рогу пострадал 31 человек. Два человека погибли.

Детали: Из-за обстрела Кривого Рога в понедельник, 31 июля, пострадал уже 31 человек. Среди раненых — четверо детей. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Двое погибших... А еще 31 пострадавший. С рваными и резаными ранами, переломами и минно-взрывными травмами», — рассказал он.

Лысак добавил, что с ранениями четверо детей.

«Такие последствия удара по Кривому Рогу на сейчас. Состояние большинства людей — удовлетворительное. Двое тяжелых», — добавил глава ОВА.

Как рассказал глава Совета обороны г. Кривой Рог Александр Вилкул, в настоящее время 31 раненый, в том числе трое детей, двое погибших.

«Разбираем завалы. Под ними может быть 8 человек», — отметил он.

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