Нелегалы из Беларуси массово штурмуют польскую границу

Главное: В Польшу из Беларуси рекордно рвутся нелегалы. Пограничная охрана Польши за день зафиксировала рекордные 292 попытки нелегальных мигрантов пересечь границу.

Детали: Около 300 нелегальных мигрантов за минувшие сутки пытались прорваться в Польшу из Беларуси. Это, как сообщает польская пограничная охрана, стало рекордным для 2023 года показателем.

Так, вчера сотрудники Подлясского отделения пограничной охраны обнаружили 292 белоруса. Несколько из них пытались на понтоне пересечь пограничную реку Свислочь, но, заметив польских пограничников, вернулись обратно в Беларусь.

«Также задержан гражданин Украины, который перевозил автобусом 26 мигрантов», — добавили пограничники.

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