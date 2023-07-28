В Украине обесточены более 400 населенных пунктов

Главное: Из-за непогоды в Украине на одной из гидроэлектростанций отключалась линия электропередачи, из-за чего нагрузка на станцию снизилась с 210 МВт до 0.

Детали: В Украине остается сложной ситуация с отключениями света из-за непогоды. Об этом сообщает Минэнерго в пятницу, 28 июля.

«Остаются без света более 140 тысяч абонентов в 420 населенных пунктах в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях. Большинство из них — на Днепропетровщине, где обесточены 165 населенных пунктов, без света — более 66 тысяч потребителей», — говорится в сообщении.

Указано, что из-за непогоды на одной из гидроэлектростанций отключалась линия электропередачи, из-за чего нагрузка на станцию снизилась с 210 МВт до 0. Через короткий промежуток времени нагрузка была восстановлена.

Также из-за грозы выключалась линия оператора системы передачи электроэнергии Укрэнерго 330 кВ в Сумской области.

Из-за российских обстрелов в Донецкой области обесточивались 12 населенных пунктов. Без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

В общей сложности за сутки энергетики запитали более 40 тысяч потребителей. Большинство из них — в Донецкой и Днепропетровской областях.

В Херсоне энергетики запитали более 100 потребителей, отключенных из-за подтопления. В городе остаются без света 11,4 тысяч абонентов.

Продолжается ремонтная кампания на объектах всех видов генерации. Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей.

Вместе с тем коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 3534,00 МВт·ч. Экспорт отсутствует.

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