«Вагнеровцы» завезли в Беларусь бронетехнику

Главное: ЧВК «Вагнер» впервые привез в Беларусь БТР. «Беларускі Гаюн» отмечает, что подобные автомобили в уже прибывающих в РБ колоннах наемников ранее не фиксировались.

Детали: ЧВК «Вагнер» впервые транспортировали на территорию Беларуси бронеавтомобили. Эту технику «вагнеровцы» доставили 11 колонной. Об этом сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» на своем Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что в составе колонны по меньшей мере 29 единиц автомобильной техники, наемники сейчас двигаются по трассе Р43 (участок Кричев — Чериков).

Группа отмечает, что говорится о бронеавтомобиле «Щука». Этот БТР является «характерным транспортным средством ЧВК „Вагнер“». Подобные автомобили в колоннах наемников, уже прибывающих на территорию РБ, ранее не фиксировались.

Колонна может двигаться по следующим маршрутам:

— граница РФ/РБ — трасса Р43 (через Чериков, Довск, Бобруйск) — трасса М5 — полевой лагерь в селе Цель;

— граница РФ/РБ — трасса Р43 (через Кричев, Чериков) — трасса Р122 (через Чаусы, Могилев) трассы М8 и Р93 (Могилев — Бобруйск) — трасса М5 — полевой лагерь в селе Цель.

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