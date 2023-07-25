Экс-нардепу Мураеву вручили подозрение в госизмене

Главное: Бывшего нардепа Евгения Мураева подозревают в государственной измене. Ему вручили подозрение.

Детали: СБУ сообщила о подозрении в государственной измене экс-нардепу Евгению Мураеву, пишет пресс-служба СБУ.

Бывшего нардепа подозревают в государственной измене, а также в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на руководителя запрещенной партии Наши, экс-нардепа Евгения Мураева, который причастен к подрывной деятельности против Украины. По данным следствия, Мураев использовал подконтрольный ему телеканал Наш для массового распространения кремлевских нарративов в информационном пространстве для общественного мнения в РФ. В первую очередь это касалось подачи искаженной информации о внутренней ситуации в нашем государстве и его восприятии на международной арене», — говорится в сообщении СБУ.

Сообщается, что в ходе следственных действий по адресам фигуранта были обнаружены наличные деньги в российских рублях, оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами незаконных действий.

«После длительных независимых экспертиз, которые инициировала Служба безопасности Украины, сейчас окончательно подтверждены факты преступной деятельности фигуранта против государственной безопасности Украины. Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступлений. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба ведомства.

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