В Полтаве снесут еще три памятника

Главное: Полтава избавляется от памятников. Снесут еще три.

Детали: Полтавский городской совет постановил снести еще три памятника. Решение было принято в понедельник, 24 июля.

Сообщается, что в течение недели демонтируют три памятника: Николаю Ватутину, Алексею Зыгину (генерал, освобождавший город во время Великой отечественной войны) и Александру Пушкину.

Стоит добавить, что сессия городского совета приняла такое решение еще в апреле и подала соответствующее обращение по поводу рекомендаций о переносе памятников, однако ответ не поступил до сих пор, поэтому исполком решил больше не ждать и снести монументы.

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