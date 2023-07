Тони Беннетт: умер последний из «великих салунных певцов» США

Главное: Умер американский певец Тони Беннетт. Он - последний из «великих салунных певцов» середины XX века.

Детали: Американский певец Тони Беннетт умер на 97-м году жизни. С 2016 года Тони Беннетт страдал болезнью Альцгеймера.

Последний из «великих салунных певцов» середины XX века Тони Беннетт за свою жизнь стал обладателем 19 премий «Грэмми», а в свои последние годы он записал песни вместе с Lady Gaga — Love for Sale и Cheek to Cheek.

Наиболее известные песни Беннетта — Because of You, Cold, Cold Heart, For Once in My Life, I Left My Heart in San Francisco.