Тони Беннетт: умер последний из «великих салунных певцов» США

Главное: Умер американский певец Тони Беннетт. Он - последний из «великих салунных певцов» середины XX века.
Детали: Американский певец Тони Беннетт умер на 97-м году жизни. С 2016 года Тони Беннетт страдал болезнью Альцгеймера.
Главное: Умер американский певец Тони Беннетт. Он - последний из «великих салунных певцов» середины XX века.
Детали: Американский певец Тони Беннетт умер на 97-м году жизни. С 2016 года Тони Беннетт страдал болезнью Альцгеймера.
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