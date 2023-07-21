Кличко рассказал, сколько денег ушло на финансирование сил безопасности и обороны Киева

Главное: Киев потратил на финансирование сил безопасности и обороны 1,2 миллиарда гривен. Такие данные приводит Виталий Кличко.

Детали: Мэр Киева Виталий Кличко поведал, сколько денег было потрачено из бюджета города на финансирование сил безопасности и обороны украинской столицы. По его словам, это 1,2 миллиарда долларов.

Чиновник информировал: «Мы можем выделять средства на финансирование нужд военных подразделений, зарегистрированных в территориальной громаде, о бюджете которой идет речь. За обращением по поводу потребностей этих подразделений. В прошлом году на финансирование сил безопасности и обороны Киева мы выделили из бюджета города около 850 миллионов гривен. За шесть месяцев этого года – более 380 миллионов. То есть в общей сложности – более 1,2 миллиарда. И продолжаем выделять денежные средства».

Он добавил, что по закону напрямую ВСУ средства из местных бюджетов перечислять нельзя.

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