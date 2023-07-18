В Москве пытались сжечь Ленина

Главное: В Москве атаковали мавзолей Владимира Ленина. В него кинули коктейль Молотова.

Детали: Громкое ЧП произошло в Москве. В российской столице мужчина атаковал мавзолей Владимира Ленина на Красной площади, бросив в него коктейль Молотова.

Инцидент произошел вечером минувшего понедельника.

Известно, что подозреваемый, которого сразу же задержали, приехал из Читы. Против него уже возбудили административное дело.

Правоохранители уточняют, что бутылка с зажигательной смесью ударилась о брусчатку и воспламенилась.

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