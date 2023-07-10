Зеленский указал Трампу его место

Главное: Зеленский ответил на заявления Трампа о прекращении войны за 24 часа. Глава государства сомневается, что экс-президент США завершил бы войну, поскольку у него уже был такой шанс во времена своей каденции.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления Дональда Трампа о том, что последний якобы «окончил бы войну за 24 часа», если бы возглавлял США. Украинский лидер напомнил, что экс-президент США так и не остановил войну на востоке Украины во время своей каденции. Об этом глава украинского государства заявил в своем интервью ABC News.

Зеленский отметил: Трамп своими заявлениями намекает, что якобы уже имеет опыт по окончании войны за 24 часа. Однако за то время, которое американский политик был президентом США, он не сделал ничего, чтобы остановить боевые действия на востоке Украины.

«Я предполагаю, что он располагал этим временем, но, видимо, имел какие-то другие приоритеты», — полагает украинский президент.

Он также добавил, что Украина не согласится с миром путем территориальных уступок. Если бы Трамп сделал ему такое предложение, то он бы отказался от этого.

Зеленский добавил, что ценит вклад американцев в победу нашего государства. Однако он отметил, что «достаточно» военной помощи будет только тогда, когда украинская армия полностью освободит свои территории, а Россия потерпит поражение.

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