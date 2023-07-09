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Новости > «Це було вбивство», - блогер розповів про смерть дівчини в квартирі дружини Андрія Щадило

«Це було вбивство», - блогер розповів про смерть дівчини в квартирі дружини Андрія Щадило

Автор: «Фраза»
08.07.23 22:43
153
«Це було вбивство», - блогер розповів про смерть дівчини в квартирі дружини Андрія Щадило

Тіло молодої дівчини в під’їзді однієї з київських багатоповерхівок Печерського району знайшли сусіди та викликали поліцію. Її звали Настя, вона померла від передозування. ЗМІ пишуть, шо нібито наркотиками дівчину протягом трьох днів пригощала Карина Федюн, співмешканка блогера Андрія Щадило, якого називають «Сиротою».

Також видання From-UA повідомляє: «Приятель загиблої Анастасії впевнений — це було вбивство. І померла Настя саме в квартирі Федюн: «Каріна Федюн — наркоманка зі стажем і не могла не розуміти, що цій дівчинці багато не треба. Тим паче, її знайшли в під’їзді — вона померла в квартирі Карини, вона її витягла до під’їзду та покинула, інших варіантів не бачу».

Блогер Артур загиблу знав давно, разом вони часто бачилися у Бердичеві — звідти Настя родом: «Вона неодноразово брала участь в моїх роліках у нас в Бердичеві, ми були в нормальних стосунках, дружили. Каріна хотіла використати її проти мене, тому що її чоловік сидить в сізо, а ми з ним прямі конкуренти як блогери, по стрімам», — стверджує Артур.

Перед смертю Анастасії дівчата виставляли всі свої розваги в соцмережі. «Останні три дні вони фестиваліли дуже сильно, відео є в соцмережах. Там в трансляції та відео видно, як вони ксандекс, метадон медичний вживають», — каже Артур. Двадцятирічну дівчину Федюн запросила до себе не просто для відпочинку. Карина багато років працювала в борделях у Франції, Греції та Італії. А коли повернулася до України, то почала сама підшукувати дівчат для такої роботи. Тих, хто погоджується, вона відправляє за кордон через знайомих менеджерів, а потім отримує свій відсоток від їхнього заробітку, розповів Артур: «Настю вона теж готувала на цю роботу. А перед тим, як відправляти дівчат, вона умисно робить їх залежними від наркотиків. Обирає дівчат з проблемних родин, з фінансовими проблемами, або сироти. Коли повністю підсаджує на наркотики, пропонує цю роботу. Тих, хто відмовляється, чи кидає цю діяльність, вона тероризує та погрожує».

Артур впевнений, що Настя померла не від звичайного передозування: «В тому, що „уработала“ її Каріна, у мене немає сумнівів. Скоріш за все, Настя у неї вдома може, якісь документи побачила, може почула якусь розмову, побачила щось таке, чого їй знати було не варто. І та вирішила її в такий спосіб позбутися. Тому що це 20-річна малолітка, яка поїде від неї і розповість зайвого. Я думаю, що це було вбивство»

Сама Карина Федюн робить вигляд, що не має відношення до цієї смерті та пише сентиментальні пости в соцмережах.

Невдовзі Федюн судитимуть за розповсюдження порнографії, їй вже повідомили про підозру, справа йде до суду. Але тепер поліція має новий привід для порушення кримінальної справи — цей випадок вже наробив багато галасу. Друзі і знайомі дівчини вимагають не спускати цей випадок «на гальмах» та обов’язково покарати винних у смерті Насті".

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