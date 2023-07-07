В Пакистане активизировалась амеба, которая пожирает человеческий мозг

Главное: В Пакистане амеба Naegleria fowleri убила молодого мужчину. Она поедает человеческий мозг.

Детали: Медики Пакистана бьют тревогу. Как пишет издание Pakistan Observer, тут активизировалась амеба Naegleria fowleri, которая пожирает человеческий мозг.

Так, в городе Лахор ее жертвой стал 30-летний Мустафа Шафик.

Известно, что его доставили в больницу с симптомами гриппа, высокой температурой и головной болью, но вскоре он умер.

Сообщается, что лаборатория подтвердила присутствие Naegleria fowleri, широко известной как «поедающая мозг амеба».

Примечательно, что ранее сообщалось о трех случаях заражения в городе Карачи.

Эксперты говорят, что Naegleria fowleri заражает людей, когда вода, содержащая амебу, попадает в организм через нос. Обычно это происходит во время плавания, ныряния или погружения головы в пресную воду, например, в озерах и реках.

В тему: В Киеве зафиксированы случаи заражения «злой нитью», которую переносят комары.