Украинцев призывают экономить электричество из-за пришедшей жары

Главное: В Украине выросло потребление электроэнергии. Причиной стала жара.

Детали: Пришедшая в Украину жаркая погода привела к росту потребление электроэнергии. По сравнению с прошлой неделей в вечерние часы накануне, 4 июля, он увеличился на 9%, сообщает «Укрэнерго».

Информируется, что изменился период максимального потребления в течение суток: на прошлой неделе вечерний пик приходился на период с 19 до 22 часов, а с понедельника нагрузка на энергосистему испытывалась с 16 до 23 часов.

Украинцев просят: «Чтобы дать энергосистеме возможность восстановиться и облегчить балансировку, необходимо уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы суток с 16 до 23 часов».

Кроме этого людей просят перенести использование мощной техники с вечерних часов в другие часы суток или на ночь, не включать несколько мощных приборов одновременно.

В тему: Украинцев призвали экономить электричество.