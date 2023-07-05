Жуткая засуха накрыла Европу

Главное: Европу накрыла сильная засуха. Грунтовые воды уходят.

Детали: Сильнейшая засуха накрыла Европу: сейчас теряется больше грунтовых вод, чем заменяется осадками. Об этом информирует Sky News.

Отмечается, что более трети континента в настоящее время находится в состоянии предупреждения о засухе, а 10% испытывает большую засуху.

Так, указывается, что из-за нее начались проблемы с водой, ведь из-за повышения температуры реки и каналы пересыхают.

Подчеркивается, что подобная ситуация в различных формах наблюдается еще с 2018-го года, и, по оценкам экспертов, общая потеря воды в Европе составляет около 84 миллиардов тонн в год.

При этом, как свидетельствует исследование, проведенное одним из австрийских университетов, сейчас Европа регулярно теряет гораздо больше грунтовых вод, чем замещается дождями.

Поясняется, что, например, в некоторых частях Франции и большей части Испании действуют ограничения на воду. Местные жители говорят, что нехватка пресной воды является острой национальной проблемой.

Кроме этого стало известно, что в Португалии засуха охватила более 90% территории, что побудило правительство запросить помощь ЕС для бедствующих фермеров.

В Германии же власти настолько обеспокоены водной безопасностью, что впервые разработали национальную водную стратегию.

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