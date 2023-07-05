В Киеве ограничили движение грузовиков

Главное: В Киеве вводят ограничение движения грузовиков из-за жары. Соблюдение ограничений будет контролировать управление патрульной полиции.

Детали: С 5 июля на улично-дорожной сети Киева вводятся ограничения движения для грузовиков из-за жары. Об этом сообщает КГГА.

Отмечается, что при температуре воздуха более +28° с 10:00 до 22:00 на улично-дорожной сети столицы будет действовать ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

При этом ограничение касается как въезда в Киев, так и передвижения по городу.

Соблюдение ограничений будет контролировать управление патрульной полиции.

Тем временем водителей просят отнестись с пониманием к вынужденным временным неудобствам.

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