В Минэкономики рассказали, как изменятся цены на топливо в июле

Главное: В июле стоимость бензина может увеличиться еще примерно на 7 гривен. Дизтопливо подорожает на 5 гривен.

Детали: Правительство Украины прогнозирует рост цен на топливо до конца июля. Об этом заявила вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире телемарафона.

«Мы видим, что не будет резкого роста цены (на бензин и дизель). На это есть несколько факторов: нет дефицита, есть запасы, рынок в Европе залит ресурсом. Поэтому никаких резких скачков не будет. Потому стоять в очередях и ожидать, что завтра будет дефицит или повышение цены не стоит. Мы видим и прогнозируем, что до конца июля повышение будет до 5 гривен, если речь идет о дизтопливо... Бензин тоже до 7 гривен», — рассказала министр.

Она подчеркнула, что в общем после возвращения довоенных налогов дизель должен подорожать на 8 гривен, а бензин — на 11.

В тему: В Украине на заправках взлетели цены на бензин и дизель.