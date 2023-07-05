Враг все чаще применяет химическое оружие, — ВСУ

Главное: В ВСУ заявили, что РФ применяет химическое оружие. Во время артиллерийских обстрелов на Бахмутском направлении российские оккупанты использовали Люизит.

Детали: Спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что Россия активно применяет химическое оружие против украинских военных. Речь идет о химическом элементе Люизит.

«На Бахмутском направлении сложная ситуация. Враг все чаще применяет химическое оружие. Так, при артиллерийских обстрелах используется элемент, предварительно называемый Люизит», — рассказал Дмитрашковский.

По его словам, уже есть пострадавшие от этого химического элемента. Симптомы — тошнота, рвота и потеря сознания.

Люизит — это производное трехвалентного мышьяка, соединения которого имеют большую токсичность. В 1993 году, в результате подписания Конвенции о химическом оружии, использование люизита в качестве химического оружия было запрещено. Его включили в список 1, регламентирующий производство и обращение опасных веществ. Льюизит почти не скрытого действия, признаки поражения проявляются через 3-5 мин после попадания его на кожу или в организм. Тяжесть поражения зависит от дозы и времени пребывания в атмосфере, зараженной Люизитом. При вдыхании паров или аэрозоля сначала поражаются верхние дыхательные пути. При легких отравлениях поражение может исчезнуть после нескольких дней. Тяжелое отравление сопровождается тошнотой, головной болью, потерей голоса, рвотой, общей слабостью. Спазмы в груди и одышка — признаки тяжелого отравления. Очень чувствительны к Люизиту органы зрения, попадание в глаза капли яда приводит к потере зрения уже через 7-10 дней.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 231 700 солдат.