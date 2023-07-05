Стало известно, какие горы в мире – самые высокие

Главное: Названы самые высокие горы в мире. Первое место занимает вулкан Мауна-Кеа.

Детали: Эксперты высчитали, какие горы в мире являются самыми высокими. Об этом пишет издание Science Focus.

Измеряли их от основания до пика.

Первое место занимает вулкан Мауна-Кеа на Гавайях в США. Его высота – 10 305 метров.

Для примера, высотка Эвереста составляет 8 849 метров.

Примечательно, что большая его часть находится под водой в Тихом океане. При этом 4 205 метров возвышаются над уровнем моря.

Известно, что данный вулкан образовался примерно 4,5 тысячи лет назад.

Кроме этого геологи считают, что он, скорее всего, снова начнет извергаться.

Второй по высоте горой нашей планеты является еще один (дейсвтующий) вулкан на Гавайях - Муана-Лоа.

Также ученые высчитали, что второй наивысшей точкой на Земле есть действующий вулкан на Гавайях - Муана-Лоа. Его высота составляет примерно 9, 17 километров, из которых около 5 километров скрыты под водой.

Третью позицию в списке рекордсменом занимает гора Чимборасо в Андах в Эквадоре. Это неактивный вулкан с пиком 6 310 метров над уровнем моря.

Эксперты, впрочем, говорят: «Учитывая, что он расположен в одном градусе южнее экватора, то есть ближе, чем любая другая гора, то технически можно считать, что его вершина расположена ближе всего к Солнцу».

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