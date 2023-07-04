Столтенберг еще на год остался во главе НАТО

Главное: Полномочия Столтенберг на посту генсека НАТО продлили еще на год. Окончательно это решение будет одобрено главами государств и правительств НАТО на саммите в Вильнюсе на следующей неделе.

Детали: Страны-члены НАТО договорились продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на год — до 1 октября 2024 года. Об этом сообщается на сайте Альянса во вторник, 4 июля.

Указано, что окончательно это решение будет одобрено главами государств и правительств НАТО на встрече на саммите в Вильнюсе на следующей неделе.

«Для меня большая честь решения союзников НАТО продлить мой срок в должности генерального секретаря. Трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивала нашу свободу и безопасность в течение почти 75 лет, и в более опасном мире наш большой Альянс важнее, чем когда-либо», — сказал Столтенберг.

В свою очередь союзники поблагодарили генерального секретаря за его руководство и приверженность делу, которые сыграли решающую роль в сохранении трансатлантического единства перед беспрецедентными вызовами безопасности.

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