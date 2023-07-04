Стало известно, что может получить Украина от саммита НАТО в Вильнюсе

Главное: НАТО готовится к саммиту в Вильнюсе. Перед ним страны-члены Альянса могут заявить о намерении содействовать развитию оборонных возможностей Украины.

Детали: Бывший генеральный секретарь НАТО (2009-2014-е годы) Андерс Фог Расмуссен поведал, чего ждать Украине от саммита Альянса в Вильнюсе (11-12 июля). Его слова цитирует NHK.

Так, он считает, что страны-члены еще до начала встречи, то есть уже в ближайшие дни, могут заявить о намерении содействовать развитию оборонных возможностей нашей страны.

Отмечается: «Я полагаю, что до начала саммита многие страны могут подписать документ, в котором будет выражено намерение помочь Украине обеспечить свою защиту против каких-либо нападений со стороны России в будущем».

Сообщается, что США, Франция, Великобритания и другие страны кроме этого могут заявить о своей поддержке обеспечению гарантий безопасности Украины.

Резюмируется: «Украина должна вступить в НАТО для обеспечения долгосрочного мира и стабильности в Европе».

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