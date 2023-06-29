Украина серьезно укрепила свои позиции в рейтинге ФИФА

Главное: Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА. С 30-го на 24-е место.

Детали: Сборная Украины по футболу серьезно укрепила свои позиции в рейтинге ФИФА по итогам уходящего июня. Национальная команда нашей страны смогла прыгнуть с 30-го места на 24-е.

Произошло это благодаря успешным матчам команды Сергея Реброва.

Напомним, что украинцы сыграли вничью в товарищеском поединке против Германии (3-3), после чего победили в первых двух турах отбора на Евро-2024, обыграв Северную Македонию (3-2) и Мальту (1-0).

Теперь в активе Украины 1541,25 балла.

Первая же десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Аргентина – 1843,73

2. Франция – 1843,54

3. Бразилия – 1828,27

4. Англия – 1797,39

5. Бельгия – 1788,55

6. Хорватия – 1742,55

7. Нидерланды – 1731,23

8. Италия – 1726,58

9. Португалия – 1718,25

10. Испания – 1703,45

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