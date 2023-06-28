Зеленский выступил за легализацию медицинского каннабиса

Главное: Владимир Зеленский поддержал легализацию медицинского каннабиса. Его планируют использовать как лекарство для тех, кто в нем нуждается.

Детали: Во время своего выступления в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский сделал резонансное заявление. Он поддержал легализацию медицинского каннабиса.

Глава государства сказал: «Все лучшие мировые практики, все наиболее эффективные практики, все решения, какими бы сложными или непривычными они не казались бы для нас, должны быть применены в Украине, чтобы украинцам, украинкам, всем нашим гражданам, не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны».

При этом он выступил за контролируемое производство медицинского каннабиса в нашей стране.

Политик отметил: «В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса, соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство».

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