ВСУ закрепляются на отбитых у врага рубежах

Главное: Представитель Генштаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев заявил, что ВСУ закрепляются на занятых рубежах. В целом военные продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

Детали: ВСУ за прошедшие сутки успешно наступали на Бахмутском направлении в районе семи населенных пунктов. Пока они закрепляются на занятых рубежах. Об этом сообщил представитель Генштаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев во время телемарафона.

По его словам, ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Украинские военные наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

«Наши войска вели наступательные действия на Бахмутском направлении в районах н. п.: Раздолевка, севернее Соледара, южнее Парасковеевки, Железнянского, Берховки, Клещиевки, Курдюмовки. Имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах», — рассказал Ковалев.

Вместе с тем Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

По словам Ковалева, российские войска оказывают мощное сопротивление. В то же время враг терпит потери в личном составе, вооружении и технике.

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