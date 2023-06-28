Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > ВСУ закрепляются на отбитых у врага рубежах

ВСУ закрепляются на отбитых у врага рубежах

Агата Кловская
28.06.23 10:46
116
ВСУ закрепляются на отбитых у врага рубежах

Главное: Представитель Генштаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев заявил, что ВСУ закрепляются на занятых рубежах. В целом военные продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

Детали: ВСУ за прошедшие сутки успешно наступали на Бахмутском направлении в районе семи населенных пунктов. Пока они закрепляются на занятых рубежах. Об этом сообщил представитель Генштаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев во время телемарафона.

По его словам, ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Украинские военные наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

«Наши войска вели наступательные действия на Бахмутском направлении в районах н. п.: Раздолевка, севернее Соледара, южнее Парасковеевки, Железнянского, Берховки, Клещиевки, Курдюмовки. Имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах», — рассказал Ковалев.

Вместе с тем Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

По словам Ковалева, российские войска оказывают мощное сопротивление. В то же время враг терпит потери в личном составе, вооружении и технике.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 227100 солдат.

Тэги: общество, контрнаступление, наступление, оккупанты, ВСУ, война в Украине

Комментарии

Статьи

24.06.23 21:11

Государственный переворот в России <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Мария Барабаш и схема заработка на моряках
27.06.23 10:14

Мария Барабаш и схема заработка на моряках

Автор: «Багнет»

Выбор редакции
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.06.23 11:14

США приготовили для Украины новый пакет военной помощи
28.06.23 10:17

Президент Литвы внезапно прибыл в Украину
28.06.23 10:09

Жертвами войны в Украине стали уже 493 ребенка
28.06.23 09:57

В СНБО объяснили, Почему Пригожин так и не дошел до Москвы
28.06.23 09:53

Украина получила крупную партию вакцин от ЮНИСЕФ
28.06.23 09:46

В НАТО объяснили, в каком случае готовы воевать с Россией и Беларусью
28.06.23 09:38

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 227 100 солдат
27.06.23 17:37

Орбан заявил, что завершение войны в Украине зависит от США
27.06.23 17:28

Стало известно, когда в Украине «завершится» коронавирус
27.06.23 17:17

В Финляндии появился ну очень необычный курорт
28.06.23 11:14

США приготовили для Украины новый пакет военной помощи
28.06.23 10:17

Президент Литвы внезапно прибыл в Украину
28.06.23 09:38

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 227 100 солдат
27.06.23 17:28

Стало известно, когда в Украине «завершится» коронавирус
27.06.23 16:58

Капитан сборной Украины вернулся в «Динамо»
27.06.23 13:45

В Украине переименуют около 1,5 тыс. населенных пунктов
27.06.23 10:55

Путин не намерен менять Шойгу, — ISW
27.06.23 09:53

Самолет Пригожина приземлился в Беларуси, — соцсети
27.06.23 09:53

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 226 170 солдат
27.06.23 09:24

Путин попытался обелить себя в глазах россиян. Те не оценили
21.06.23 14:39

Зеленский озвучил главные основы для мира
21.06.23 15:51

В ООН обновили информацию по украинским беженцам
22.06.23 09:43

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 222 650 солдат
21.06.23 19:06

Григорий Клинишов, один из создателей термоядерной бомбы... покончил с собой
25.06.23 20:02

Продавал детей на органы: в Закарпатье задержали преступника, торговавшего украинскими малышами
22.06.23 12:19

ВСУ создают условия для нанесения основного удара, — ISW
22.06.23 13:00

ЕС подкинул Украине денег
21.06.23 14:10

Британский премьер может провести свой отпуск в Украине
21.06.23 13:19

Установлено местонахождение 202 пропавших без вести в результате подрыва Каховской ГЭС
23.06.23 11:57

В Крыму произошел взрыв на газопроводе
Фото и Видео
Появилось видео, как в России молния убила мужчину
Появилось видео, как в России молния убила мужчину
Появилось видео, как в России молния убила мужчину
Появилось видео, как в России молния убила мужчину
Опубликовано видео эпичного пожара в ОАЭ
Опубликовано видео эпичного пожара в ОАЭ
Под Киевом женщина подожгла родственника, сбросила его в болото, после чего закопала
Под Киевом женщина подожгла родственника, сбросила его в болото, после чего закопала
Александр Греков: в Ирландии избили известного украинского актера
Александр Греков: в Ирландии избили известного украинского актера
Ярмоленко близок к возвращению в «Динамо»
Ярмоленко близок к возвращению в «Динамо»
В России мужчина из огнемета поджог соседа и «нагарпунил» женщину (Видео 18+)
В России мужчина из огнемета поджог соседа и «нагарпунил» женщину (Видео 18+)
Добро пожаловать в Дерри (2024): трейлер, дата выхода и первые кадры приквела истории про жуткого клоуна Пеннивайза
Добро пожаловать в Дерри (2024): трейлер, дата выхода и первые кадры приквела истории про жуткого клоуна Пеннивайза
Дурные деньги (2023): трейлер и дата выхода фильма о противостоянии Reddit и Уолл-Стрит
Дурные деньги (2023): трейлер и дата выхода фильма о противостоянии Reddit и Уолл-Стрит
Крупного тернопольского чиновника задержали на взятке
Крупного тернопольского чиновника задержали на взятке
Каховское водохранилище сейчас: на высохшем дне находят археологические артефакты времен палеолита и казачества
Каховское водохранилище сейчас: на высохшем дне находят археологические артефакты времен палеолита и казачества
fraza.com
Новости блогосферы
20.06.23 10:16

Почему западные компании побеждают украинские?
10.06.23 22:12

Что такое контролируемая война?
30.05.23 09:31

Война в Украине стимулирует рост миллионеров
25.04.23 19:07

Этот 2023 год запомнится надолго...

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.