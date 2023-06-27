Украина получит еще 14 танков Leopard 2

Главное: Rheinmetall от имени Нидерландов передаст Украине 14 танков Leopard 2. Первый танк по этому заказу Киев получит в январе 2024 года, а остальные — в течение того же года.

Детали: Немецкий оружейный концерн Rheinmetall от имени правительства Нидерландов передаст Украине 14 танков Leopard 2. Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.

Компания объявила, что страна сделала заказ на «трехзначное число миллионов евро». Там добавили, что соответствующая договоренность была достигнута с федеральным правительством Германии.

Первый из 14 основных боевых танков должен быть поставлен в Украину в январе 2024 года, а остальные — в течение 2024 года.

Речь идет о танках Leopard 2A4, которые Rheinmetall сняла из предыдущих запасов в разных государствах, имевших их на вооружении.

Партнеры Украины создали танковую коалицию для вооружения ВСУ более современной техникой.

Несколько европейских стран, а также Канада приняли решение передать Украине немецкие Leopard 2, часть из которых уже прибыла в Украину.

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