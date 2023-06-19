Сотни мигрантов из Пакистана утонули у берегов Греции

Главное: У берегов Греции погибли около 300 мигрантов из Пакистана. Премьер Пакистана Шехбаз Шариф распорядился провести «расследование на высоком уровне для выяснения обстоятельств инцидента с затонувшей лодкой».

Детали: Во время крушения рыболовного судна, перевозившего нелегальных мигрантов из Ливии в Италию, погибли около 300 пакистанцев. Об этом сообщил глава сената Пакистана Садик Санджрани.

Как заявил премьер Пакистана Шехбаз Шариф, он распорядился провести «расследование на высоком уровне для выяснения обстоятельств инцидента с затонувшей лодкой».

«Я также поручил МИД Пакистана принять немедленные меры на всех уровнях для сбора информации о пропавших без вести», — добавил Шариф.

По информации греческих СМИ, власти Греции пока не подтвердили количество погибших.

Лодка затонула еще 14 июня. По данным Миграционного агентства ООН, там находилось около 750 человек. Погибли сотни человек.

Член ЕК по внутренним делам Ильвы Йохансон заявил, что трагедия стала одной из самых страшных в Средиземном море.

После трагедии власти Греции объявили трехдневный траур.

В тему: У берегов Греции перевернулась лодка с мигрантами.