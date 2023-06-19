Ким рассказал о ситуации с подтоплением в Николаевской области

Главное: Виталий Ким заявил, что Николаевская область уже не подтоплена. Работники ГСЧС активно откачивают воду из домов.

Детали: На территории Николаевской области не осталось подтопленных домов. Вода отступила, сообщил глава местной ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона в понедельник, 19 июня.

«Из 375 домов, подвергшихся подтоплению, все 375 уже не подтоплены. ГСЧС работает по откачке, там дополнительные насосы. То есть у нас ситуация стабильная. Более того, ушедшие под воду мосты строит Конотопский путевосстановительный полк и с помощью UNITED24, — они выстояли. Ими уже открыт проезд», — рассказал Ким.

Он добавил, что в Снигиревке вода стоит на 50 см, но это уже ниже критической точки: «Можно сказать, что Николаевская область уже не подтоплена совсем».

Ким также прокомментировал информацию об обнаружении холеровидного вибриона в водоемах области.

«Да, действительно, мы высеваем каждый день, делаем анализы, высеваем некоторые кишечные палочки, однако нужно отметить, что это, в частности, и сезонная история. В прошлом году примерно такие же показатели были плюс-минус без затопления. То есть ситуация тяжелая, но на это накладывается также сезонность», — объяснил глава ОВА.

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