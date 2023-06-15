Шоу We Baby Bears попало в скандал из-за популяризации трансгендеров

Главное: В США скандал: на телеканале Cartoon Network вышло детское шоу «We Baby Bears» с популяризацией трансгендеров.

Детали: В США разгорается новый скандал: на телеканале Cartoon Network вышло детское шоу «We Baby Bears» с популяризацией трансгендеров.

В шоу появляются два персонажа, которые требуют, чтоб к ним обращались местоимением «они». Об этом уже пишут американские консервативные издания.

Анонс новой серии шоу вызвало негативную реакцию среди консервативных пользователей сети.

«В этом новом эпизоде детского шоу Cartoon Network «We Baby Bears» появляются небинарные персонажи, которые используют местоимения они. Имейте в виду, что они нацелены на ваших маленьких детей. Это чистое манипулятивное зло», — написал блогер Дэвид Вэнс.