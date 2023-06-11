Пропавшими без вести в Херсонской области числятся 29 человек

Главное: После подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области спасли более 2,6 тысяч людей. 29 человек числятся пропавшими без вести.

Детали: После подрыва Каховской ГЭС в подконтрольных Украине населенных пунктах Херсонской области спасли более 2,6 тысяч человек. В то же время 29 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом информировал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Отмечается, что эвакуация людей из зоны бедствия продолжается, несмотря на постоянные атаки россиян.

Чиновник сказал: «Пытаемся проводить эвакуационные мероприятия, даже несмотря на то, что враг постоянно обстреливает места эвакуации, наших спасателей, полицейских и волонтеров. Но мы сегодня (в субботу) около 80 человек спасли».

По последним данным в Херсонской области подтоплено 46 населенных пунктов, 32 из них находятся на подконтрольной территории.

В то же время, на правом берегу региона не зафиксировано ни одного случая мародерства.

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