Четверых детей нашли живыми через 40 дней после авиакатастрофы в тропическом лесу

Главное: Четверо детей найдены живыми спустя 40 дней после авиакатастрофы в Колумбии. «Волшебным днем» и «примером выживания» назвал это президент Колумбии Густаво Петро.

Детали: Четверо детей найдены живыми спустя 40 дней после авиакатастрофы в Колумбии. Об этом сообщает BBC.

На борту находились пилот, четверо детей — братья и сестры в возрасте 13, девяти, четырех лет и 11 месяцев, их мать и еще один пассажир. Однако взрослым не удалось выжить после падения.

Когда военным спасателям удалось добраться к месту крушения, они обнаружили тела погибших, но уцелевшие дети к тому времени ушли искать помощь и забрели в тропический лес.

Обнаружение детей живыми после нескольких недель поисков стало «волшебным днем» и «примером выживания», заявил президент Колумбии Густаво Петро.