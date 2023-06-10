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Новости > Четверых детей нашли живыми через 40 дней после авиакатастрофы в тропическом лесу

Четверых детей нашли живыми через 40 дней после авиакатастрофы в тропическом лесу

Агата Кловская
10.06.23 20:28
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Четверых детей нашли живыми через 40 дней после авиакатастрофы в тропическом лесу

Главное: Четверо детей найдены живыми спустя 40 дней после авиакатастрофы в Колумбии. «Волшебным днем» и «примером выживания» назвал это президент Колумбии Густаво Петро.

Детали: Четверо детей найдены живыми спустя 40 дней после авиакатастрофы в Колумбии. Об этом сообщает BBC.

На борту находились пилот, четверо детей — братья и сестры в возрасте 13, девяти, четырех лет и 11 месяцев, их мать и еще один пассажир. Однако взрослым не удалось выжить после падения. 
 
Когда военным спасателям удалось добраться к месту крушения, они обнаружили тела погибших, но уцелевшие дети к тому времени ушли искать помощь и забрели в тропический лес.
 
Обнаружение детей живыми после нескольких недель поисков стало «волшебным днем» и «примером выживания», заявил президент Колумбии Густаво Петро.

Тэги: авиакатастрофа

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