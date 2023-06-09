Каховское водохранилище продолжает мелеть

Главное: В Каховском водохранилище снижается уровень воды. Сейчас составляет 4,7 метра.

Детали: Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться. О ситуации на пятницу, 9 июня, сообщает «Укргидроэнерго».

Сейчас уровень воды упал в общей сложности уже на 4,7 метра.

Информируется: «Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться. За сутки уровень воды в Каховском водохранилище снизился еще на метр».

При этом уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 11,74 метра.

Отмечается: «Под водой находится большая часть здания станции. Земляная вставка между шлюзом и станцией тоже уже под водой и продолжает разрушаться».

Также сообщается, что гидроэлектростанции «Укргидроэнерго» продолжают максимально аккумулировать воду в верхних водохранилищах Днепра.

Поясняется, что это необходимо для того, чтобы иметь летний запас для экологических пробелов после окончания срабатывания Каховского водохранилища.

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