Стало известно, где сборная Украины планирует играть домашние матчи

Главное: В УАФ сообщили, где сборная Украины будет играть домашние матчи. Ассоциация ведет переговоры с несколькими странами о том, чтобы их стадионы приняли матчи команды.

Детали: У сборной Украины не будет постоянного стадиона для проведения матчей. Как сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, пока в стране идет война, национальная команда будет играть там, где сможет договориться о наилучших для себя условиях.

В настоящее время ведутся переговоры с несколькими странами и несколькими аренами. Окончательное решение будет принято вместе с новым тренером сборной Сергеем Ребровым.

«На каждую игру нашей сборной есть определенный критерий для этих стадионов и стран, которые на наши игры становятся домашними. Сейчас мы готовимся в Словакии, в Трнаве. На следующие матчи мы ведем переговоры с разными странами. Могу немного открыть вопрос: некоторые матчи мы можем провести и в Германии, и в Польше, и в Австрии. Будем рассматривать все возможности для наших болельщиков, для нашей команды, для удобства, чтобы была поддержка на стадионах, которые в тех матчах будут для нас домашними. Очень много вопросов, в частности, вопрос безопасности. С каждой страной, с которой мы ведем переговоры, мы отрабатываем эти вопросы по поводу наших домашних игр», — отметил Павелко.

«Я уверен, что наши болельщики со всего мира, Европы будут приезжать на эти игры и поддерживать нашу команду на стадионах, чтобы передать частицу своей теплоты и энергии для того, чтобы у наших игроков была дополнительная мотивация выигрывать и играть как можно эффективнее на поле. В настоящее время все стадионы к концу года уже отрабатываются. Несколько позже мы объявим все стадионы, а также будем принимать решения с главным тренером, будет ли выбор между несколькими стадионами или странами, поэтому примем решение чуть позже», — сказал Павелко.

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