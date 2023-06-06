В Кремле открещиваются от подрыва Каховской ГЭС

Главное: Кремль отреагировал на подрыв Каховской ГЭС. Дмитрий Песков ожидаемо отверг обвинения в адрес российских военных, обвинив Украину в «преднамеренной диверсии».

Детали: Страна-агрессор Россия обвинила Украину в «диверсии» на Каховской ГЭС, в результате которой станция была уничтожена. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 6 июня.

«Мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о „преднамеренной диверсии“ украинской стороны. Эта „диверсия“ потенциально может повлечь за собой очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экологические последствия, последствия иного характера, которые еще только предстоит определить», сказал он.

Песков утверждает, что Украина «преследовала цель — лишить Крым воды». Он также отверг обвинения в адрес российских военных.

«Падает уровень воды в водохранилище. И соответственно — сокращается подача в канал, резко сокращается. Судя по всему, связана „диверсия“ и с тем, что начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские Вооруженные силы не достигают поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются», — считает Песков.

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