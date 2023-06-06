Шмыгаль озвучил масштабы затопления после подрыва Каховской ГЭС

Главное: После подрыва Каховской ГЭС возникла угроза затопления. Под ударом десятки населенных пунктов.

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поведал о последствиях подрыва Каховской ГЭС. Это угрожает затоплениями 80 населенным пунктам – сейчас там проходит эвакуация местного населения.

Он отметил: «Занимаемся эвакуацией жителей районов подтопления. В настоящее время проводятся эвакуационные мероприятия из микрорайона Остров в Херсоне. Сформированы эвакуационные поезда в Николаев».

Чиновник добавил, что также оцениваются последствия для окружающей среды и угрозу для Запорожской АЭС, однако из-за отсутствия доступа к ней такая оценка усложнена.

В тему: Стало известно, можно ли восстановить Каховскую ГЭС.