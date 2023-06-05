Министр обороны Великобритании может стать генсеком НАТО

Главное: Новым генсеком НАТО может стать министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Его кандидатуру лоббирует Риши Сунак.

Детали: Министр обороны Великобритании Бен Уоллес может стать новым генеральным секретарем НАТО. Об этом пишет издание The Telegraph.

Подчеркивается, что его кандидатуру лоббирует премьер-министр страны Риши Сунак, который собирается заручиться поддержкой по данному вопросу у президента США Джо Байдена во время своего будущего визита в Вашингтон, намеченного на 7-8 июня.

Уточняется, что политик ранее поднимал данную тему во время прошедшей встречи лидеров стран G7 в Хиросиме.

В публикации сказано, что Бен Уоллес популярен в США благодаря его центральной роли в создании международной коалиции поддержки Украины, а также увеличению оборонных расходов страны до 2,25%. Сам он уже говорил, что хочет возглавить НАТО.

В то же время эксперты считают, что его кандидатуру могут не поддержать Франция и Германия.

Еще одним претендентом на пост считают премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Напомним, что полномочия нынешнего генсека Альянса Йенса Столтенберга истекают в грядущем сентябре.

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