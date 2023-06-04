Премьер Эстонии оценила перспективы Украины стать членом НАТО

Главное: Премьер Эстонии заявила, что Украину хотят видеть в НАТО. Но уже после войны.

Детали: Премьер-министр Кая Каллас оценила перспективы Украины стать членом НАТО. Сделала она это на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Политик считает, что нашу страну могут принять в Альянс только после завершения войны.

Глава правительства сказала: «Говоря о саммите НАТО в Вильнюсе, мы, безусловно, поддерживаем путь Украины в Альянс».

Впрочем, она добавила: «Все понимают, что это не может случиться, пока идет война. Однако нам нужны более четкие формулировки, чем те, что были предложены в Бухаресте».

В тему: В Кремле «исключили» членство Украины в НАТО.