Премьер Бельгии потерял сознание после падения с велосипеда

Главное: Премьер Бельгии упал с велосипеда и потерял сознание. Его госпитализировали.

Детали: Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо неудачно упал с велосипеда, гуляя с сыном. Как передает Sky News, 47-летний политик, возглавляющий правительство страны с 1 октября 2020-го года, потерял сознание и был госпитализирован.

Все произошло накануне, в субботу, 3 июня, возле его дома в регионе Фландрия.

Впрочем, медики вскоре успокоили: долговременных последствий у него выявлено не было.

Позже Александр де Кроо поведал: «К счастью, на мне был шлем, и мой сын вызвал службу спасения. Спорт полезен для здоровья. Но иногда нужно быть немного осторожным».

В пресс-службе политика заверили, что инцидент не повлияет на рабочий график премьер-министра на будущей неделе.

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