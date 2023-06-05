В Канаде дети утонули во время рыбалки

Главное: В Канаде погибли дети. Они ловили рыбу.

Детали: В канадской провинции Квебек произошла трагедия. О ней сообщает CBC.

Информируется, что группа из одиннадцати человек, среди которых был один взрослый, ловили рыбу в реке Святого Лаврентия в Портнеф-сюр-Мер, отойдя от берега во время отлива.

Полиция говорит, что прилив застиг их неожиданно, после чего 30-летнего мужчину и четырех десятилетних малышей смыло водой.

Позже их тела нашли на берегу.

Остальные дети сумели спастись.

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