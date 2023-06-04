Под Киевом электричка насмерть сбила молодую девушку

Главное: Электричка насмерть сбила девушку в Броварах. Погибшей было девятнадцать лет.
Детали: Вечером минувшей субботы, 3 июня, в Броварах (Киевская область) произошла трагедия. О ней поведала местная полиция.
Сообщается, что электропоезд, который ехал в сторону города, насмерть сбил девятнадцатилетнюю девушку, которая неожиданно вышла на пути.
Информируется, что машинист применил экстренное торможение, однако вовремя остановиться не удалось.
Увы, девушка скончалась на месте.
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