Под Киевом электричка насмерть сбила молодую девушку

Главное: Электричка насмерть сбила девушку в Броварах. Погибшей было девятнадцать лет.

Детали: Вечером минувшей субботы, 3 июня, в Броварах (Киевская область) произошла трагедия. О ней поведала местная полиция.

Сообщается, что электропоезд, который ехал в сторону города, насмерть сбил девятнадцатилетнюю девушку, которая неожиданно вышла на пути.

Информируется, что машинист применил экстренное торможение, однако вовремя остановиться не удалось.

Увы, девушка скончалась на месте.

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