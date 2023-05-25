Украина вернула из плена 106 защитников Бахмута

Главное: 106 защитников Бахмута вернулись из плена домой. Всего в результате обменов возвращены домой уже 2430 украинцев. Среди них 139 гражданских.

Детали: Украина вернула из плена 106 военных, воевавших на Бахмутском направлении. Об этом сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными в четверг, 25 мая.

«В результате обмена домой возвращаются восемь офицеров и 98 военнослужащих рядового и сержантского состава. Также репатриированы три тела: двоих иностранцев и украинки», — говорится в сообщении.

Отмечено, что 68 из освобожденных воинов считались пропавшими без вести. Среди освобожденных военнослужащих 98 относятся к Вооруженным силам Украины: из них, в частности, 21 — это бойцы территориальной обороны. Также домой вернулись семь пограничников и один военнослужащий Государственной специальной службы транспорта.

По меньшей мере, семь спасенных защитников имеют различные травмы: пулевые и осколочные ранения, ожоги и переломы, обостренные хронические заболевания. Старшему из освобожденных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, самому младшему — 21 год.

Всего на сегодняшний день в результате обменов возвращены домой уже 2430 человек. Среди них 139 гражданских.

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