Лидер РДК рассказал об операции в Белгородской области

Главное: «РДК» и легион «Cвобода России» рассказали о результатах операции в Белгородской области. Добровольческие формирования, зашедшие на этой неделе в Белгородскую область, продолжают свою операцию, но в другом формате.

Детали: «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России» зашли в Белгородскую область РФ на 42 км вглубь, активнейшая фаза их действий позади, однако операция еще продолжается. Об этом заявил командир РДК Денис White Rex на брифинге, прошедшем недалеко от границы на севере Украины, пишет Укринформ.

По его словам, некоторые населенные пункты Белгородской области добровольческие формирования контролировали сутки — столько длилась активная фаза операции, которая в другом формате продолжается до сих пор.

«В очередной раз, когда мы пересекаем границу РФ, мы видим, что военно-политическое руководство не готово к такому. Они много рассказывали, что укрепляют линию границы, тратят миллиарды — зубы дракона, посты, какое-то супернаблюдение. Когда доходит до дела, все это сыплется. Чем мощнее мы заходим, тем больше времени им нужно для принятия решений», — сказал он.

В то же время командир РДК подчеркнул, что пока его формирование не имеет ресурсов, чтобы занять и полноценно контролировать определенные российские территории, однако на этот раз у них есть трофеи — бронетехника и оружие, а также удалось уничтожить определенное количество техники на территории РФ.

«Мы хотим показать, что власть тирана не безгранична, что ей можно противостоять», — сказал Денис.

Относительно фото американской техники, которую якобы побили российские военные, пытаясь уничтожить силы РДК и легиона «Свобода России», командир призвал не верить российской пропаганде.

«Как в свое время сказал Владимир Путин, в любом военторге можно приобрести военную технику любого рода. Второй момент: есть американская техника, которую удалось достать россиянам в боях, например под Бахмутом», — сказал Денис.

По его информации, у добровольческих формирований, зашедших на этой неделе в Белгородскую область, потерь в ходе боевых столкновений нет, есть только двое раненых.

«Заместитель командира по военно-гражданскому сотрудничеству легиона „Свобода России“ на позывной Цезарь заявил, что участники добровольческих формирований ставили себе за цель провести разведку боем. Если бы мы определили более глубокую цель спецоперации, мы могли бы дойти и до Белгорода», — сказал он.

По его словам, в боевом столкновении они противостояли около 200 военным РФ, которые имели два десятка бронированной техники. Цезарь утверждает, что захвачено в плен не менее одного российского военного.

Легион «Свобода России» также сообщил, что общие потери добровольческих формирований в ходе операции составили два человека погибшими и 10 ранеными.

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